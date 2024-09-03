Пловец из Удмуртии впервые выступил на Паралимпийских играх в Париже

Париж. Франция. На Паралимпийских играх в Париже состоялся дебют пловца из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

19-летний Егор Кузьмин выступил в своей первой дисциплине — плавании на 100 м на спине. Он занял 13 место из 14 полуфиналистов с результатом в 1 минуту и 11,25 секунды.

4 сентября спортсмен будет участвовать в заплыве на 100 м вольным стилем, а 6 сентября — в заплыве на 100 м баттерфляем.

Напомним, что ранее Егор Кузьмин победил на Открытом чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию в Португалии.