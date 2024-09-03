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Пловец из Удмуртии впервые выступил на Паралимпийских играх в Париже

11:20, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пловец из Удмуртии впервые выступил на Паралимпийских играх в Париже
11:20, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Париж\n#Удмуртия\n#Паралимпиада\n#плавание\n#спорт
Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
214
0

Спортсмен проплыл 100 м на спине и занял 13 место.

Париж. Франция. На Паралимпийских играх в Париже состоялся дебют пловца из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. 

19-летний Егор Кузьмин выступил в своей первой дисциплине — плавании на 100 м на спине. Он занял 13 место из 14 полуфиналистов с результатом в 1 минуту и 11,25 секунды. 

4 сентября спортсмен будет участвовать в заплыве на 100 м вольным стилем, а 6 сентября — в заплыве на 100 м баттерфляем. 

Напомним, что ранее Егор Кузьмин победил на Открытом чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию в Португалии.  

11:20, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Париж\n#Удмуртия\n#Паралимпиада\n#плавание\n#спорт