Пловец из Ижевска примет участие в Паралимпийских играх в Париже

Ижевск. Удмуртия. Пловец из Ижевска Егор Кузьмин примет участие в XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Об этом в соцсетях рассказал руководитель Минспорта Удмуртии Денис Парахин.

«Наш спортсмен выступит в трёх дисциплинах: 100 м на спине, 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. Первый старт 31 августа», — сообщил министр.

Напомним, Егор Кузьмин является воспитанником республиканской спортивно-адаптивной школы, тренируется под руководством Валентина Голикова. Весной пловец стал чемпионом Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. Осенью прошлого года Егор Кузьмин стал трёхкратным чемпионом первенства России.