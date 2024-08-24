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Пловец из Ижевска примет участие в Паралимпийских играх в Париже

13:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пловец из Ижевска примет участие в Паралимпийских играх в Париже
13:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#плавание\n#Париж\n#Паралимпиада
Фото: Егор Кузьмин
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Первый старт Егора Кузьмина состоится 31 августа.

Ижевск. Удмуртия. Пловец из Ижевска Егор Кузьмин примет участие в XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Об этом в соцсетях рассказал руководитель Минспорта Удмуртии Денис Парахин.

«Наш спортсмен выступит в трёх дисциплинах: 100 м на спине, 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. Первый старт 31 августа», — сообщил министр.

Напомним, Егор Кузьмин является воспитанником республиканской спортивно-адаптивной школы, тренируется под руководством Валентина Голикова. Весной пловец стал чемпионом Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. Осенью прошлого года Егор Кузьмин стал трёхкратным чемпионом первенства России. 

13:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
90
0
#Ижевск\n#плавание\n#Париж\n#Паралимпиада