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Инновационное приспособление для плавания создали в УдГУ

17:10, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Инновационное приспособление для плавания создали в УдГУ
17:10, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#УдГУ\n#плавание\n#изобретения
Фото: пресс-служба УдГУ
16
0

Его автором стал тренер-преподаватель Вадим Машанов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском госуниверситете создали приспособление, которое способно усовершенствовать плавание во время тренировок. Как сообщила пресс-служба УдГУ, изобретение претендует на всероссийский грант.

Создателем стал тренер-преподаватель по плаванию Вадим Машанов. Именно он первым опробовал инновацию на практике. Уже несколько лет в испытаниях участвуют спортсмены и студенты, которые оставляют только положительные отзывы о приспособлении.

«Мы решили попробовать сделать полностью наоборот. Создать форму не плоскую, а круглую», – объяснил Вадим Машанов.

17:10, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#УдГУ\n#плавание\n#изобретения