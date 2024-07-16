Инновационное приспособление для плавания создали в УдГУ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском госуниверситете создали приспособление, которое способно усовершенствовать плавание во время тренировок. Как сообщила пресс-служба УдГУ, изобретение претендует на всероссийский грант.

Создателем стал тренер-преподаватель по плаванию Вадим Машанов. Именно он первым опробовал инновацию на практике. Уже несколько лет в испытаниях участвуют спортсмены и студенты, которые оставляют только положительные отзывы о приспособлении.

«Мы решили попробовать сделать полностью наоборот. Создать форму не плоскую, а круглую», – объяснил Вадим Машанов.