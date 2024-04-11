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Навигационный сезон для маломерных судов в Удмуртии откроется с 6 июня

12:30, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Навигационный сезон для маломерных судов в Удмуртии откроется с 6 июня
12:30, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Минприроды\n#водоёмы\n#навигация\n#плавание
Фото: unsplash.com (Laura Lefurgey-Smith)
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Сначала плавание разрешат в Нижнекамском водохранилище.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили сроки для плавания на маломерных судах по водным объектам региона. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минприроды республики.

С 6 июня по 30 ноября маломерным судам можно плавать в Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками. Во всех остальных водных объектах рыбохозяйственного значения навигация разрешена с 16 июня по 30 ноября.

Отмечается, что есть исключения, в рамках которых разрешается плавать на маломерном судне вне обозначенных сроков. В их число входят: проведение научно-исследовательских, официальных физкультурных, спортивных, туристических или образовательных мероприятий. 

Также навигация разрешена для геологического изучения недр, поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных, гидротехнических и иных подобных работ. Но у специалистов обязательно должны быть с собой подтверждающие обстоятельства документы. 

Помимо этого, плавание разрешено органам госвласти и местного самоуправления для осуществления своих полномочий. 

12:30, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Удмуртия\n#Минприроды\n#водоёмы\n#навигация\n#плавание