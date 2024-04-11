Навигационный сезон для маломерных судов в Удмуртии откроется с 6 июня

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили сроки для плавания на маломерных судах по водным объектам региона. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минприроды республики.

С 6 июня по 30 ноября маломерным судам можно плавать в Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками. Во всех остальных водных объектах рыбохозяйственного значения навигация разрешена с 16 июня по 30 ноября.

Отмечается, что есть исключения, в рамках которых разрешается плавать на маломерном судне вне обозначенных сроков. В их число входят: проведение научно-исследовательских, официальных физкультурных, спортивных, туристических или образовательных мероприятий.

Также навигация разрешена для геологического изучения недр, поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных, гидротехнических и иных подобных работ. Но у специалистов обязательно должны быть с собой подтверждающие обстоятельства документы.

Помимо этого, плавание разрешено органам госвласти и местного самоуправления для осуществления своих полномочий.