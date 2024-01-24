На всероссийских соревнованиях по современному пятиборью победила спортсменка из Удмуртии

Нижний Новгород. Нижегородская область. В Нижнем Новгороде прошли всероссийские соревнования по современному пятиборью среди кадетов, на которых победила спортсменка из Удмуртии. В личном первенстве среди девушек Яна Коновалова завоевала золото. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В соревнованиях принимали участие свыше 450 спортсменов из 17 регионов России, включая ДНР и ЛНР.

Яна Коновалова заработала 666 очков в двух дисциплинах — бег и плавание. Она является воспитанницей Федерации современного пятиборья Удмуртии и тренируется под руководством мастера спорта по современному пятиборью и мастера спорта по летнему полиатлону Романа Дьячкова.