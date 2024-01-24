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На всероссийских соревнованиях по современному пятиборью победила спортсменка из Удмуртии

11:05, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На всероссийских соревнованиях по современному пятиборью победила спортсменка из Удмуртии
11:05, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#бег\n#плавание\n#Удмуртия\n#Нижний Новгород
Фото: unsplash.com (Стивен Лелхэм)
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На мероприятие приехали спортсмены из 17 регионов.

Нижний Новгород. Нижегородская область. В Нижнем Новгороде прошли всероссийские соревнования по современному пятиборью среди кадетов, на которых победила спортсменка из Удмуртии. В личном первенстве среди девушек Яна Коновалова завоевала золото. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В соревнованиях принимали участие свыше 450 спортсменов из 17 регионов России, включая ДНР и ЛНР.

Яна Коновалова заработала 666 очков в двух дисциплинах — бег и плавание. Она является воспитанницей Федерации современного пятиборья Удмуртии и тренируется под руководством мастера спорта по современному пятиборью и мастера спорта по летнему полиатлону Романа Дьячкова. 

11:05, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1241
0
#бег\n#плавание\n#Удмуртия\n#Нижний Новгород