Еще 57 домов построят в Удмуртии для сельхозработников в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Удмуртии для сельхозработников дополнительно построят 57 домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Строительство жилья стало возможным благодаря допфинансированию по программе КРСТ. Их возведут в дополнение к запланированным на 2023 год 26 домам в Кезском, Шарканском, Алнашском, Воткинском, Селтинском, Дебесском, Красногорском, Увинском и Юкаменском районах.

Почти 4 тыс. кв. м жилья будут возведены для механизаторов, агрономов, животноводов, операторов машинного доения. Список сформировали по заявкам сельхозпредприятий.

Пять домов получат специалисты сельхозпредприятия «Мир» Воткинского района, в 12 домах поселятся рабочие хозяйств «Коммунар» и «Кожильский» в Глазовском районе, один двухквартирный дом достанется рабочим крестьянско-фермерского хозяйства Александра Чупина в Красногорском районе и 2 дома получат специалисты предприятия «имени Азина» в Завьяловском районе. Самое большое число домов построят в Сарапульском районе: в 37 зданиях будут жить работники предприятий «Восточный» и «Русская Нива».

В строительство объектов также вложатся и хозяйства. Через 5 лет сотрудники сельхозпредприятий смогут выкупить жилье за 10% от стоимости, а через 10 лет — за 1%.