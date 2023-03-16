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В 2023 году для сельхозработников в Удмуртии построят 26 домов

14:05, 16 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
В 2023 году для сельхозработников в Удмуртии построят 26 домов
14:05, 16 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
212
0
#Удмуртия\n#дом\n#сельское хозяйство
Фото: vk.com/a.brechalov
212
0

Их возведут по госпрограмме КРСТ.

Ижевск. Удмуртия. Дома для трактористов, механизаторов, животноводов, агрономов, операторов машинного доения построят в 2023 году в Удмуртии по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

Так, по государственной программе КРСТ дома построят в следующих районах республики: Кезский — 9 домов, Шарканский — 5, Алнашский и Воткинский — по 3 дома, Селтинский — 2, в Дебесском, Красногорском, Увинском и Юкаменском районах построят по 1 дому.

Список домов был сформирован по заявкам сельхозпредприятий, которые профинансируют часть стройки.

По условиям программы, через пять лет работы специалисты смогут выкупить жилье за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%.

Напомним, в 2022 году в новые дома заселились 37 сельских семей. 

14:05, 16 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
212
0
#Удмуртия\n#дом\n#сельское хозяйство