На биатлонном комплексе в Ижевске появится глэмпинг

Ижевск. Удмуртия. На Славянском шоссе в Ижевске появится глэмпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о предоставлении земельного участка ООО «Биатлон Глэмпинг» для реализации инвестпроекта.

«Предоставить для реализации инвестиционного проекта «Строительство модульных домов временного проживания для нужд стрелково-спортивного комплекса имени Демидова со строительством АБК и многофункциональной спортивной площадкой» в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 11 036 квадратных метров с видом разрешённого использования "туристическое обслуживание"», — говорится в документе.

Также в распоряжении главы региона предлагается ООО «Биатлон Глэмпинг» обратиться в республиканское Минимущества для оформления договора аренды участка. Действует данное распоряжение до 12 августа 2023 года.

Отметим, что по данным Seldon.Basis, генеральным директором «Биатлон Глэмпинг» является Аскар Аитов, который также возглавляет ООО «Калашников Спорт».