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Бывшая сотрудница УФСИН по Удмуртии получила условный срок за мошенничество

10:17, 27 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Бывшая сотрудница УФСИН по Удмуртии получила условный срок за мошенничество
10:17, 27 июля, 2022
Екатерина Сентемова
428
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#Можга\n#Удмуртия\n#суд\n#УФСИН\n#сотрудники\n#мошенничество
Фото: twenty20.com
428
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Обвиняемая незаконно получила сертификат на покупку жилья.

Можга. Удмуртия. Бывшую сотрудницу УФСИН России по Удмуртии осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике. 

Пользуясь своим служебным положением, женщина незаконно получила государственный жилищный сертификат на сумму более 2 млн рублей для покупки жилого помещения. Обвиняемая передала в государственные органы ложные сведения. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»).

Обвиняемая признала свою вину. Можгинский районный суд приговорил женщину к условному лишению свободы на 1 год с испытательным сроком 1 год. Также с женщины в доход государства взыскали причиненный ущерб — более 2 млн рублей.

10:17, 27 июля, 2022
Екатерина Сентемова
428
0
#Можга\n#Удмуртия\n#суд\n#УФСИН\n#сотрудники\n#мошенничество