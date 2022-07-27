Бывшая сотрудница УФСИН по Удмуртии получила условный срок за мошенничество

Можга. Удмуртия. Бывшую сотрудницу УФСИН России по Удмуртии осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Пользуясь своим служебным положением, женщина незаконно получила государственный жилищный сертификат на сумму более 2 млн рублей для покупки жилого помещения. Обвиняемая передала в государственные органы ложные сведения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»).

Обвиняемая признала свою вину. Можгинский районный суд приговорил женщину к условному лишению свободы на 1 год с испытательным сроком 1 год. Также с женщины в доход государства взыскали причиненный ущерб — более 2 млн рублей.