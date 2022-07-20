В Удмуртии обнаружили более 500 га земель сельхозназначения, заросших борщевиком

Балезино. Удмуртия. В 2022 году сотрудники Россельхознадзора выявили в Удмуртии 519,2 га земель сельскохозяйственного назначения, заросших борщевиком Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалисты обнаружили, что ядовитое растение выросло на территории площадью 428 га в Балезинском районе, 69,8 га — в Увинском районе, 18,4 га — в Дебесском районе и 3 га — в Воткинском районе.

Ликвидировать выросший на сельскохозяйственных землях борщевик должны собственники территории или арендаторы, им пока объявили предостережения.

Жителей Удмуртии просят уведомлять управление Россельхознадзора о зарастании территорий борщевиком. Сообщение можно отправить на почту udm.zemkontrol@mail.ru, позвонить по телефону (83412) 37-52-22 или прийти по адресу — улица Ухтомского, 24 в Ижевске.