Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

В Удмуртии обнаружили более 500 га земель сельхозназначения, заросших борщевиком

17:08, 20 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В Удмуртии обнаружили более 500 га земель сельхозназначения, заросших борщевиком
17:08, 20 июля, 2022
Екатерина Сентемова
101
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#борщевик\n#сельское хозяйство
Фото: ИА «Сусанин»
101
0

Собственники территорий получили предостережения.

Балезино. Удмуртия. В 2022 году сотрудники Россельхознадзора выявили в Удмуртии 519,2 га земель сельскохозяйственного назначения, заросших борщевиком Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

Специалисты обнаружили, что ядовитое растение выросло на территории площадью 428 га в Балезинском районе, 69,8 га — в Увинском районе, 18,4 га — в Дебесском районе и 3 га — в Воткинском районе.

Ликвидировать выросший на сельскохозяйственных землях борщевик должны  собственники территории или арендаторы, им пока объявили предостережения. 

Жителей Удмуртии просят уведомлять управление Россельхознадзора о зарастании территорий борщевиком. Сообщение можно отправить на почту udm.zemkontrol@mail.ru, позвонить по телефону (83412) 37-52-22 или прийти по адресу — улица Ухтомского, 24 в Ижевске. 

17:08, 20 июля, 2022
Екатерина Сентемова
101
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#борщевик\n#сельское хозяйство