У моста через реку Сива в Удмуртии обнаружили тело рыбака

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе в реке Сива нашли тело местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике в соцсети «ВКонтакте».

53-летний житель деревни Кварса 6 июля ушел на рыбалку. Он остановился рядом с деревней Нива на берегу реки Сива. Около 17:00, когда потерпевший зашел по пояс в воду, его отнесло течение реки.

8 июля около 05:00 тело мужчины обнаружили в той же реке у моста на автодороге Воткинск-Чайковский. У погибшего не было телесных повреждений, но имелись признаки утопления.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Также устанавливается личность пострадавшего.