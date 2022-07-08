Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

У моста через реку Сива в Удмуртии обнаружили тело рыбака

16:40, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
У моста через реку Сива в Удмуртии обнаружили тело рыбака
16:40, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
499
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#река\n#смерть\n#проверка
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике
499
0

По предварительным данным, мужчину унесло течением.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе в реке Сива нашли тело местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике в соцсети «ВКонтакте».

53-летний житель деревни Кварса 6 июля ушел на рыбалку. Он остановился рядом с деревней Нива на берегу реки Сива. Около 17:00, когда потерпевший зашел по пояс в воду, его отнесло течение реки.

8 июля около 05:00 тело мужчины обнаружили в той же реке у моста на автодороге Воткинск-Чайковский. У погибшего не было телесных повреждений, но имелись признаки утопления.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Также устанавливается личность пострадавшего.

16:40, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
499
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#река\n#смерть\n#проверка