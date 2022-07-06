Двоих жителей Ижевска осудят за изготовление приборов по похищенным запатентованным чертежам

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска предстанут перед судом за нарушение патентных прав. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике в соцсети «ВКонтакте».

Двое 47-летних мужчин с 2005 года по 2015 год работали на одном из предприятий Ижевска. Они оба имели доступ к запатентованным схемам и чертежам приборов, права на которые принадлежали предприятию.

В результате обвиняемые скопировали чертежи и организовали собственное производство, на котором изготавливали приборы по этим схемам. Таким образом мужчины нанесли ущерб потерпевшей стороне на сумму 14,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 147 УК России («Нарушение изобретательских и патентных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемых могут лишить свободы на срок до 5 лет.