Победа биатлониста из Удмуртии в гонке на Кубке России и закрытие школы в ЕАО из-за испарений радона: новости к этому часу

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Ижевск. Удмуртия. Последний день рабочей недели мы начинаем с традиционной утренней подборки новостей.

Удмуртские спортсмены

Спортсмен из Удмуртии Виктор Плицев выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Удмуртии.

Соревнования начались 25 ноября в Ханты-Мансийске. В первом этапе на спринтерской гонке на 10 км среди мужчин Виктор ни разу не промахнулся и пришел к финишу с результатом 25:30.9.

Еще один биатлонист из Удмуртии Александр Мяконький с отставанием в 2 минуты 38 секунд занял 29 строчку.

Далее 27 и 28 ноября спортсмены примут участие в гонке преследования на 12,5 км и масс-старте на 15 км. Соревнования начнутся в 11:00 по московскому времени.

Будет праздник

В национальной библиотеке Удмуртии 27 ноября в честь Дня удмуртского языка пройдут различные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Для горожан в библиотеке устроят праздничную программу на тему «Удмурт кыллэн чеберлыкез — удмурт дӥскут пыр» (Язык одежды – язык народа).

В 10:00 в зале Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии откроется книжная выставка «Удмуртский орнамент: культурный код». С 14:00 до 16:00 в арт-центре библиотеки проведут мастер-класс по созданию куклы-оберега мунё. В 16:00 директор Государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» Петр Данилов проведет лекцию на удмуртском языке «Богатство языка, музыкальной культуры и народного костюма шошминских удмуртов».

Чтобы принять участие в мероприятиях, посетители должны заранее зарегистрироваться на сайте Национальной библиотеки. Также они должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, или отрицательный ПЦР-тест.

Также в этот день все желающие смогут пройти на сайте библиотеки тест «Удмурт дэрем, удмурт пужы» (Удмуртское платье, удмуртский узор).

Чтобы быть счастливым котом

У кота Феди началась новая жизнь, когда его забрали на передержку волонтеры. Раньше он жил на улице, а теперь находится в тепле и уюте. Его приучили к лотку, излечили от болезней, поставили прививки, и теперь для полного счастья ему нужен свой дом с хозяином. Чтобы всем понравиться, он усердно кушал и стал упитанным пушистым котиком. Федя очень ласковый и точно должен понравиться, и если не с первого взгляда, то с первого прикосновения.

Новая достопримечательность

В Египте открыли крупнейший в мире музей под открытым небом. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на газету Ahram.

Музей Луксор открылся после реставрации, и теперь Аллея сфинксов — «Дорога фараонов» впервые соединила храмы Луксора и Карнака, как это было в древнем Египте. Такой памятник станет прогулочной зоной для туристов. В вечернее время на аллее включится освещение и разноцветная подсветка.

Сфинксы были найдены археологами, 250 из них имеют бараньи головы, а 807 — человеческие.

Опасные вещества

В Еврейской автономной области, в селе Екатерино-Никольское закрыли школу из-за радиоактивного газа радона. Об этом пишет «Газета.ру».

Деятельность школы приостановят на 60 дней, чтобы провести проверки на наличие радоновых испарений в нескольких классах. В двух кабинетах уже зафиксировано превышение концентрации веществ, которые могут быть вредны для здоровья человека.

Руководство школы и администрация села хочет обжаловать это решение, так как закрытие школы прервет учебный процесс. Начальник районного управления образования Лариса Лунина заявила, что обучение детей в чистых классах не может нанести вред ни школьникам, ни учителям, и приостанавливать занятия из-за двух кабинетов нерационально.