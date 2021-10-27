Ижевчане могут приготовить угощения и подарки на день рождения орангутана Лолы

Сотрудники зоопарка решили устроить ей сюрприз в честь 25-летия.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут устроить сюрприз на день рождения орангутана Лолы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.

8 ноября обитательнице павильона «Страна обезьян» исполнится 25 лет. В честь праздника сотрудники решили устроить Лоле сюрприз и порадовать её подарками и любимыми угощениями.

Каждый желающий также может поздравить именинницу — принести яркие женские шляпы, сумочки, футболки большого размера, пледы и одеяла. Все вещи можно оставить на посту охраны с 09:00 до 17:00 в любой день недели.