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Ижевчане могут приготовить угощения и подарки на день рождения орангутана Лолы

16:55, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Ижевчане могут приготовить угощения и подарки на день рождения орангутана Лолы
16:55, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#животные\n#день рождения\n#подарки
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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Сотрудники зоопарка решили устроить ей сюрприз в честь 25-летия.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут устроить сюрприз на день рождения орангутана Лолы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.

8 ноября обитательнице павильона «Страна обезьян» исполнится 25 лет. В честь праздника сотрудники решили устроить Лоле сюрприз и порадовать её подарками и любимыми угощениями.

Каждый желающий также может поздравить именинницу — принести яркие женские шляпы, сумочки, футболки большого размера, пледы и одеяла. Все вещи можно оставить на посту охраны с 09:00 до 17:00 в любой день недели.

16:55, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#животные\n#день рождения\n#подарки
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