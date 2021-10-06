Свежий урожай картофеля в Удмуртии меньше прошлогоднего

Из-за летней засухи аграрии недосчитались объемов второго хлеба.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершается уборка картофеля. В закрома отправлено 77% свежего урожая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

По данным Минсельхоза, сельхозпредприятия и фермеры собрали картофель на площади 4 тыс. га. Полностью завершили эти работы в Юкаменском, Сюмсинском, Кизнерском, Киясовском, Граховском и Воткинском районах.

Валовой сбор второго хлеба составил 57,8 тыс. т. Для сравнения: в 2021 году на эту дату собранный урожай с площадей 3,7 тыс. га превысил 67,5 тыс. т. В нынешнем полевом сезоне гибель картофеля зафиксировали на площади 290 га.

По оперативным данным, в республике план по сбору овощей открытого грунта выполнен на 43%, лен вытереблен на 86% уборочных площадей.