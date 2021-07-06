Предприятия Удмуртии отгрузили товаров своего производства на 267,8 млрд рублей

Это больше показателя 2020 года на 133,8%.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия Удмуртии отгрузили товаров, работ и услуг собственного производства на 267,8 млрд рублей. Такие данные за январь-май 2021 года привёл министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



В Удмуртии подведены итоги развития промышленности за первые 5 месяцев 2021 года. Предприятия республики отгрузили товаров своего производства на сумму 267,8 млрд рублей, что больше прошлогоднего показателя на 133,8%. В этом числе обрабатывающие производства заработали 126,8 млрд рублей, их темп роста составил 113,9%. Добыча ископаемых принесла 116,4 млрд рублей, её темп роста — 167,6%.



Индекс промышленного производства по итогам января-мая 2021 года составляет 106%.



Рост отгрузки отмечен в производстве автомобилей и прицепов, обработке древесины и производстве деревянных изделий, производстве компьютеров, пластмассовых изделий, мебели и электрического оборудования.