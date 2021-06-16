Медведей заметили у деревень Глазовского района Удмуртии

Жителей попросили как можно реже ходить в лес.

Глазов. Удмуртия. Жители Удмуртии вновь заметили медведей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Глазовского района Вячеслав Сабреков.

Случаи выхода косолапых к людям зафиксировали в деревнях Ляпино и Солдырь. Глава попросил местных жителей ограничить посещение лесов и окраин населенных пунктов.

В случае обнаружения хищника, необходимо сообщить в ЕДДС по телефону: 8(34141)3-83-86, сотовый 112. Либо в полицию: 8 (34141) 3-02-22, 102.

Напомним, в начале июня медведь заявился в деревню Малая Бодья Малопургинского района.