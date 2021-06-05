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Медведь заявился в гости к жителям Малопургинского района

10:10, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
Медведь заявился в гости к жителям Малопургинского района
10:10, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#медведь
Фото: unsplash.com
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Убегающего хищника обнаружили проезжавшие водители.

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Малая Бодья Малопургинского района замечен медведь. Об этом сообщила администрация муниципального образования на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Убегающего хищника обнаружили проезжавшие водители в ночь на 5 июня. На опубликованном в соцсетях видео заметно, как косолапый бежит вдоль проезжей части, а увидев встречный транспорт, резко сворачивает в сторону. 

Жителям при встрече с медведем рекомендуется оставаться на месте, не пытаться убежать, и показаться хищнику визуально больше. Крики, свисты, громкие звуки и махание руками испугают его. Даже если косолапый ушёл, нужно постоять на месте какое-то время. 

Нельзя убегать и поворачиваться к животному спиной, рычать и издавать звуки, похожие на животные. 

Об обнаружении незваного гостя просят сообщать в Единую диспетчерскую службу по номерам: 8 (34138) 4-22-15, 4-24-79 и 8 (952) 402-32-40.

10:10, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
100
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#медведь