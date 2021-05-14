Гроза ожидается в Ижевске вечером 14 мая

Рекомендуется воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.

Ижевск. Удмуртия. Гроза пройдёт в Ижевске вечером 14 мая. Она продлится примерно до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горожанам рекомендуется следить за новостями, а водителей просят соблюдать безопасный скоростной режим — сильный боковой ветер может повлиять на управляемость машины. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Кроме того, автовладельцам необходимо внимательно выбирать место парковки — чтобы на их транспорт ничего не обрушилось.

Об обнаружении оборванных проводов просят сообщать по бесплатному номеру: 8 (800) 22-00-220.

Запрещается жечь траву и мусор, к тому же в Удмуртии действует противопожарный режим и частичный запрет на посещение лесов. При обнаружении природных возгораний необходимо сообщить о них по телефону 01, 101 или 112.