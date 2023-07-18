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Колесо обозрения остановилось в Москве после удара молнии

17:39, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Колесо обозрения остановилось в Москве после удара молнии
17:39, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#Москва\n#происшествие\n#погода\n#ливни\n#аттракционы\n#грозы\n#молния
Фото: pxhere.com
125
0

Улицы российской столицы превратились в реки.

Москва. Молния ударила в колесо обозрения в Москве. Как передает «МИР 24», после удара аттракцион пришлось остановить.

Сообщается, что на момент подготовки сюжета люди оставались в кабинках. Чтобы вернуть их на землю, сотрудникам пришлось докручивать колесо в ручном режиме. Развлекательный механизм находится на ВДНХ, его высота составляет 140 метров, это самое большое колесо обозрения в Европе.

Гроза сопровождалась сильным ливнем. В городе выпало до трети месячной нормы осадков. В центре столицы подтопило большинство улиц. Местами было трудно проехать на автомобилях. А возле храма Христа Спасителя утонуло такси. 

Также из-за высокого уровня воды не работал общественный транспорт. Кроме того, затопило станцию «Парк Культуры». Пассажирам приходилось передвигаться в вестибюле по лодыжку в воде.

В аэропортах столицы пришлось задержать или отменить 30 авиарейсов. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

17:39, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#Москва\n#происшествие\n#погода\n#ливни\n#аттракционы\n#грозы\n#молния