Колесо обозрения остановилось в Москве после удара молнии

Москва. Молния ударила в колесо обозрения в Москве. Как передает «МИР 24», после удара аттракцион пришлось остановить.

Сообщается, что на момент подготовки сюжета люди оставались в кабинках. Чтобы вернуть их на землю, сотрудникам пришлось докручивать колесо в ручном режиме. Развлекательный механизм находится на ВДНХ, его высота составляет 140 метров, это самое большое колесо обозрения в Европе.

Гроза сопровождалась сильным ливнем. В городе выпало до трети месячной нормы осадков. В центре столицы подтопило большинство улиц. Местами было трудно проехать на автомобилях. А возле храма Христа Спасителя утонуло такси.

Также из-за высокого уровня воды не работал общественный транспорт. Кроме того, затопило станцию «Парк Культуры». Пассажирам приходилось передвигаться в вестибюле по лодыжку в воде.

В аэропортах столицы пришлось задержать или отменить 30 авиарейсов. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.