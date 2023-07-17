На Удмуртию надвигаются грозы

Ижевск. Удмуртия. Местами по Удмуртии 17 июля ожидаются грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Непогода сохранится до конца вечера. Спасатели предупреждают об опасностях, которые несёт с собой гроза: сильный ветер, удары молний.

«У молнии есть свои «излюбленные» места, куда она чаще всего попадает. Это высокое отдельно стоящее дерево, стог сена, печная труба, высотное строение и т. п. Она может вызвать пожар, разрушение строений и конструкций, травмирование и гибель людей, животных. Поражение человека происходит в случае прямого попадания, при прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около 1 метра) от человека, при распространении электричества в сырой земле или воде», — предупреждают в МЧС.