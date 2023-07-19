18 июля перебои электроснабжения после грозы наблюдались в пяти районах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Гроза, которая обрушилась на Удмуртию 18 июля, привела к перебоям в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

Погода начала ухудшаться с 15:00 минувшего вторника. В республике прошёл сильный дождь с грозой и порывистым ветром до 17 м/с. Локальные нарушения в электроснабжении зарегистрированы в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Сюмсинском и Сарапульском районах.

К восстановлению подачи электроэнергии привлекли 22 бригады энергетиков, всего 73 человека и 24 единицы техники.

В «Удмуртэнерго» напомнили, что сообщать о повреждённых электрообъектах можно по бесплатному круглосуточному телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.