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18 июля перебои электроснабжения после грозы наблюдались в пяти районах Удмуртии

10:20, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18 июля перебои электроснабжения после грозы наблюдались в пяти районах Удмуртии
10:20, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#грозы\n#электроэнергия
Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»
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К ликвидации последствий привлекалось 22 бригады специалистов.

Ижевск. Удмуртия. Гроза, которая обрушилась на Удмуртию 18 июля, привела к перебоям в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго». 

Погода начала ухудшаться с 15:00 минувшего вторника. В республике прошёл сильный дождь с грозой и порывистым ветром до 17 м/с. Локальные нарушения в электроснабжении зарегистрированы в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Сюмсинском и Сарапульском районах. 

К восстановлению подачи электроэнергии привлекли 22 бригады энергетиков, всего 73 человека и 24 единицы техники. 

В «Удмуртэнерго» напомнили, что сообщать о повреждённых электрообъектах можно по бесплатному круглосуточному телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

10:20, 19 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грозы\n#электроэнергия