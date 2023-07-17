Молния убила туристку при восхождении на пик Звездный в Красноярском крае

Красноярск. Красноярский край. Девушка погибла при ударе молнии по туристической группе в природном парке «Ергаки» Красноярского края. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в Управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, четверо туристов 16 июля покинули лагерь с целью восхождения на пик «Звездный». Когда они находились на скале на высоте около 400 м, в группу ударила молния. При этом одна женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног, один не пострадал.

Гибель туристки на месте ЧП подтвердили в Главном управлении МЧС по Хакасии. По данным пресс-службы ведомства, ожоги получили три человека.

«Сегодня утром в сторону пострадавших выдвинулись спасатели, базирующиеся в парке «Ергаки», — заявил представитель ГУ МЧС по Хакасии.