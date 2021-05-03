В Удмуртии ввели особый противопожарный режим в лесах

За нарушение граждан ждёт штраф от 4 000 до 5 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии с 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В лесах на всей территории региона теперь запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, порубочные остатки, в также пожароопасные работы с использованием открытого огня.

«Штраф на граждан составит в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей. Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлечет возникновение лесного пожара, предусмотрена также уголовная ответственность», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

С начала текущего пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 6 лесных пожаров на общей площади 16,9 га. Также произошло 7 полевых возгораний.

Напомним, что на территории Удмуртии с апреля и до конца мая действует особый противопожарный режим.