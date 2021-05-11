В республике планируется высадить 20 млн молодых елей и сосен.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались работы по восстановлению лесов. Новые насаждения появятся на площади более 9 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В лесопитомниках Удмуртии подготовлен посадочный материал, определены участки для восстановления насаждений. В прошлом году лесоводы вырастили более 20 млн саженцев елей и сосны, которые будут использованы в этом сезоне. По данным Минприроды Удмуртии, план по лесовосстановлению в республике уже выполнен почти на треть. Помимо плановых работ, высадка молодых деревьев проводится в рамках экологических акций, таких как «Сад памяти», «Всероссийский день посадки леса» и «Сохраним лес».

Напомним, акция «Сад памяти» впервые была организована к 75-летию Великой Победы в память о тех, кто отдал жизни в годы войны. По замыслу организаторов, в России будет высажено 27 миллионов деревьев, по числу погибших в Великую Отечественную.

Как сообщил глава Минприроды Удмуртии Денис Удалов, в этом году акция пройдет во всех городах и городах и районах республики, волонтеры планируют высадить 264 тыс. сеянцев ели на площади более 60 га. Главной площадкой «Сада памяти» станет территория Воткинского лесничества. Здесь акция пройдет 19 мая, ее участниками станут представители органов государственной власти, муниципалитетов, работники предприятий и организаций, участники школьных лесничеств, студенты и волонтеры.

Принять участие в общероссийском экологическом проекте может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт садпамяти2021.рф, найти ближайшую дату и точку проведения акции и записаться на мероприятие. Посадить дерево можно и возле своего дома или на садовом участке, а после зарегистрировать фото на сайте и разместить в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.