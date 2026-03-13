Закрыть
«Поезд Победы» остановится в Удмуртии 15 и 16 марта

08:30, 13 марта, 2026
Максим Александров
Источник фото: ИА «Сусанин»
Это будет уже третий визит интерактивной выставки.

Ижевск. Удмуртия. Передвижной музей «Поезд Победы» (12+) вновь прибывает в Удмуртию 15 и 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба иммерсивной инсталляции. 

Для региона это будет уже третий визит необычной выставки. На сайте проекта говорится, что в составе поезда — десять вагонов. Каждый рассказывает об отдельном этапе Великой Отечественной войны: от предвоенных лет до Победы.

Создатели музея использовали современные технологии. Дополненная реальность, объемный звук и театральный свет оживляют фигуры людей. Это помогает погрузиться в атмосферу тех лет.

Путешествие по истории ведет аудиогид Лидия. Она не просто аудиогид, но собирательный образ поколения, юная советская девушка. Лидия делится семейной историей, рассказывает о том, через что пришлось пройти людям в те годы.

