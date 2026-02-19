Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увековечили память о выдающемся учёном Валее Кельмакове. Об этом сообщает министерство национальной политики Удмуртии.

Мемориальную доску установили на фасаде дома №199 по улице Удмуртской. Открытие прошло 19 февраля.

Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по культуре, туризму и нацполитике Андрей Ураськин и министр культуры региона Владимир Соловьев отметили, что сохранение памяти о таких людях является важной частью работы по патриотическому воспитанию и укреплению исторической преемственности.

Наша справка: Валей (Валентин) Кельманович Кельмаков родился 14 января 1942 года в деревне Верхняя Юмья Кукморского района ТатАССР.

В 1959-1964 годах Валей Кельмаков получил высшее образование в УГПИ (УдГУ), а после учился в аспирантуре Института языкознания АН СССР.

С 1971 года преподавал в своей альма-матер на должности профессора кафедры общего и финно-угорского языкознания.

Валей Кельмаков являлся доктором филологических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Он написал более 500 научных трудов по вопросам удмуртской филологии и внёс большой вклад в развитие науки и культуры республики.

Валей Кельмаков скончался на 82-м году жизни 28 декабря 2023 года.