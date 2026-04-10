Ижевск. Удмуртия. 260 памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, отремонтировали в Удмуртии за 2024 – 2025 годы за счёт республиканского бюджета. Об этом «Сусанину» рассказала председатель Комитета по делам архивов при правительстве республики Марина Кондратьева.

«В соответствии с рекомендациями Минобороны России Комитетом по делам архивов совместно с муниципалитетами была проведена работа по паспортизации, актуализации информации по каждому мемориальному объекту», — рассказала председатель Комитета.

Она отметила, что на основе полученных сведений разработали базу данных «Мемориальные объекты Удмуртии», являющуюся частью сайта «Удмуртия для Победы. Электронный архив».

«На сегодняшний день завершён первый этап работы. В базу данных включены: официальное название, актуальные фото объекта, история создания, размеры и занимаемая площадь, а также организация, ответственная за его благоустройство и содержание. Ресурс находится в свободном доступе», — подчеркнула Марина Александровна.

В данный момент проводится работа по дополнению реестра информацией о мемориальных объектах, посвящённых участникам Гражданской войны и локальных военных конфликтов.

Напомним, ранее Марина Кондратьева рассказала о количестве захоронений иностранных военнопленных и участников различных войн, которые находятся на территории Удмуртии.