Сарапул. Удмуртия. Сарапульскому музею-заповеднику подарили фотографию супружеской четы Корешовых (Корешевых). Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.
Подарок вручил почётный гражданин Удмуртии и Сарапула, депутат Госсовета региона, один из учредителей Фонда имени П. А. Башенина Анатолий Наумов во Всемирный день историка. На обороте снимка написано: «Василию Федоровичу Вольфу на добрые воспоминания».
Увеличенную репродукцию фотографии разместили в фойе Дворца бракосочетаний — в доме, где раньше жила семья Корешевых.
Отмечается, что в 2023 году Анатолий Наумов передал свои личные вещи в Сарапульский музей-заповедник для создания личного фонда. Фотография четы Корешевых станет частью этого фонда, а также её занесут в Государственный каталог Музейного фонда России.
Напомним, в 2025 году в Сарапуле завершилась реставрация ЗАГСа, который располагается в особняке купца Павла Корешева. Здание 1907 года является объектом культурного наследия федерального значения.
