Сарапульскому музею-заповеднику подарили фотографию купца Корешева с супругой

14:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Сарапул\n#Удмуртия\n#история\n#фотография\n#память
Источник фото: Сарапульский музей-заповедник
Её повесили в доме, где раньше жила семья.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульскому музею-заповеднику подарили фотографию супружеской четы Корешовых (Корешевых). Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Подарок вручил почётный гражданин Удмуртии и Сарапула, депутат Госсовета региона, один из учредителей Фонда имени П. А. Башенина Анатолий Наумов во Всемирный день историка. На обороте снимка написано: «Василию Федоровичу Вольфу на добрые воспоминания».

Увеличенную репродукцию фотографии разместили в фойе Дворца бракосочетаний — в доме, где раньше жила семья Корешевых.

Отмечается, что в 2023 году Анатолий Наумов передал свои личные вещи в Сарапульский музей-заповедник для создания личного фонда. Фотография четы Корешевых станет частью этого фонда, а также её занесут в Государственный каталог Музейного фонда России.

Напомним, в 2025 году в Сарапуле завершилась реставрация ЗАГСа, который располагается в особняке купца Павла Корешева. Здание 1907 года является объектом культурного наследия федерального значения.  

