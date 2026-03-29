Сарапул. Удмуртия. Сарапульскому музею-заповеднику подарили фотографию супружеской четы Корешовых (Корешевых). Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Подарок вручил почётный гражданин Удмуртии и Сарапула, депутат Госсовета региона, один из учредителей Фонда имени П. А. Башенина Анатолий Наумов во Всемирный день историка. На обороте снимка написано: «Василию Федоровичу Вольфу на добрые воспоминания».

Увеличенную репродукцию фотографии разместили в фойе Дворца бракосочетаний — в доме, где раньше жила семья Корешевых.

Отмечается, что в 2023 году Анатолий Наумов передал свои личные вещи в Сарапульский музей-заповедник для создания личного фонда. Фотография четы Корешевых станет частью этого фонда, а также её занесут в Государственный каталог Музейного фонда России.

Напомним, в 2025 году в Сарапуле завершилась реставрация ЗАГСа, который располагается в особняке купца Павла Корешева. Здание 1907 года является объектом культурного наследия федерального значения.