В Удмуртии пройдут соревнования по спортивной орнитологии

1 апреля любители пернатых отмечают Международный день птиц.

Ижевск. Удмуртия. Более 200 видов птиц насчитывается сегодня на территории в Удмуртии. Из них 42 занесены в Красную книгу республики. Об этом 1 апреля, в Международный день птиц, напоминает Минприроды Удмуртии.

Цель Дня птиц — сохранение видового разнообразия и численности пернатых. Это один из первых праздников в экологическом календаре, во всем мире его начали отмечать еще в начале XX века.

Сегодня в регионе действует научная и просветительская программа «Птицы Удмуртской Республики». Она реализуется в рамках международного проекта по изучению биоразнообразия дикой природы «iNaturalist». Кроме того, в Сарапульском районе открыт единственный в России музей орлана-белохвоста, наиболее яркого представителя фауны побережья Камы.

Среди любителей пернаты в Удмуртии немало настоящих знатоков. Ежегодно они собираются на состязания по спортивной орнитологии. В этом году они пройдут 8 и 9 мая в Воткинском районе на территории памятника природы «Устье Сивы», сообщает пресс-служба национального парка «Нечкинский». Организаторами выступят профессиональные орнитологи - ученые Удмуртского госуниверситета, специалисты национального парка и государственного зоопарка Удмуртии.

Задача участников - в установленное время отметить и определить максимальное количество видов птиц. Чем более редким и сложным для определения является вид, тем больше очков он приносит команде. Отдельный этап соревнований - фотоохота, по ее итогам экспертами оценивается не только качество снимков, но и художественность материала.