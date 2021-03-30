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Школьники и студенты Ижевска выпустили коллекции одежды из вторсырья

16:45, 30 марта, 2021
Екатерина Сентемова
Школьники и студенты Ижевска выпустили коллекции одежды из вторсырья
16:45, 30 марта, 2021
Екатерина Сентемова
249
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#экология\n#мода\n#школьники\n#студенты
Фото: pixabay.com
249
0

В своих коллекциях они представили проблемы экологии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел первый модный показ одежды из вторсырья. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Конкурс модных показов «Эко-бум» впервые прошел в Ижевске. На нем школьники и студенты презентовали 5 коллекций одежды, изготовленных из материалов, пригодных для переработки.

Во время показов участники не только демонстрировали наряды, но и читали небольшие лекции, в которых раскрывали актуальные экологические проблемы.

Полиэтиленовые пакеты, использованные компакт-диски, упаковочная бумага и старые газеты, все это использовали юные дизайнеры в своих творениях, которые впоследствии отправятся на переработку.

16:45, 30 марта, 2021
Екатерина Сентемова
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экология\n#мода\n#школьники\n#студенты