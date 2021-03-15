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К выходным воздух в Удмуртии прогреется до +2 градусов

14:20, 15 марта, 2021
Анна Торхова
К выходным воздух в Удмуртии прогреется до +2 градусов
14:20, 15 марта, 2021
Анна Торхова
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна\n#март\n#тепло
Фото: ИА «Сусанин»
27
0

С 21 марта вновь похолодает.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию ближе к выходным придет потепление. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

16 марта сохранится снежная и ветреная погода. Ночью будет -5, -10 градусов по Цельсию, днем 0, -5. В среду осадков будет меньше, однако 18 марта на большей территории региона вновь будет идти снег.

В среду и в четверг ночью ожидается -4, -9, днем 0, -5. В пятницу, 19 марта, и в субботу воздух прогреется до -3, +2 градусов.

На дорогах будут заносы, накат. С воскресенья температура вновь начнет понижаться.

14:20, 15 марта, 2021
Анна Торхова
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна\n#март\n#тепло