К выходным воздух в Удмуртии прогреется до +2 градусов

С 21 марта вновь похолодает.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию ближе к выходным придет потепление. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

16 марта сохранится снежная и ветреная погода. Ночью будет -5, -10 градусов по Цельсию, днем 0, -5. В среду осадков будет меньше, однако 18 марта на большей территории региона вновь будет идти снег.

В среду и в четверг ночью ожидается -4, -9, днем 0, -5. В пятницу, 19 марта, и в субботу воздух прогреется до -3, +2 градусов.

На дорогах будут заносы, накат. С воскресенья температура вновь начнет понижаться.