Ижевский автозавод ушел на новогодние «каникулы»

Конвейеры остановили на время новогодних праздников.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод приостановил работу на период новогодних праздников. Об этом сообщает «Интерфакс»

Предприятие не будет работать с 28 декабря по 10 января 2021 года включительно. Также до конца праздников на корпоративный отпуск ушли АО «АвтоВАЗ» и АО «Лада Запад Тольятти».

На это время рабочие подготовили запас товарных автомобилей.

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса предприятию пришлось остановить конвейеры с 30 марта по 3 апреля. Производство полностью возобновилось с 13 апреля.

С 31 августа 2020 года по конец февраля 2021 года руководство предприятия планировало перевести работников на 4-дневную рабочую неделю, но отказалось от этих планов из-за поступившего госзаказа на 15 тыс. машин «Лада».