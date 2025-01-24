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Для спасения птиц в Краснодарский край из Удмуртии отправили тепловое оборудование

16:30, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Для спасения птиц в Краснодарский край из Удмуртии отправили тепловое оборудование
16:30, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#помощь\n#птицы
Источник фото: Торгово-производственный холдинг «Русклимат»
148
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Также для птиц установили водонагреватель, чтобы у них была теплая вода.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский завод тепловой техники решил позаботиться о птицах, которые пострадали при разливе мазута на пляжах Черноморского побережья. Об этом в своих соцсетях рассказал Торгово-производственный холдинг «Русклимат». 

Волонтёры, которые находят птиц на побережье, оказывают им первую помощь и отмывают. Но вместе с мазутом с пуха и перьев удаляется и слой жира, который сохраняет сухость и тепло. 

Завод отправил в Краснодарский край инфракрасные обогреватели. Их установят в 10 теплицах, где восстанавливаются около 500 гагар, бакланов, чомг, чаек и лысух. Приборы помогут создать в теплицах температуру, которая необходима для долгой реабилитации птиц.

Также предприятие позаботилось и о питье пернатых и установило в стационаре водонагреватель. А волонтёрам привезли электрические конвекторы.

«Мы не смогли оставаться в стороне, когда уникальная фауна Причерноморья находится в опасности. Наше оборудование неоднократно доказывало своё безупречное качество, поэтому мы не беспокоимся, что птицы будут находиться в оптимальных температурных условиях», — заявил генеральный директор Ижевского завода тепловой техники Максим Швец.

Отмечается, что после восстановительного периода птиц выпустят на волю.

Ранее волонтёр из Удмуртии рассказала «Сусанину» о том, как спасают птиц, пострадавших после разлива мазута на побережье Анапы. 

16:30, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#помощь\n#птицы