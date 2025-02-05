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Два новых камбарских тепловоза отправят в Свердловскую область и Казахстан

17:50, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Два новых камбарских тепловоза отправят в Свердловскую область и Казахстан
17:50, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#завод\n#бизнес
Источник фото: скриншот видео со страницы Александра Бречалова
67
0

Транспорт может без вреда для рельс расчищать железнодорожные пути.

Камбарка. Удмуртия. На Камбарском машиностроительном заводе собрали два новых тепловоза. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Собранный тепловоз-снегоочиститель ТГМ40С вскоре отправят в Свердловскую область. Там он будет чистить от снега железнодорожные пути на промышленных предприятиях, без вреда для рельс. А также он сможет перевозить вагоны в режиме тепловоза без переоборудования.

А второй тепловоз планируют увезти в Казахстан. 

Отмечается, что локомотивы, которые выпускает КМЗ, уже работают на Кубе, в Беларуси, Монголии, во Вьетнаме. Александр Бречалов отмечает, что если их выстроить в линию, то она протянется от Камбарки до Ижевска.  

17:50, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#завод\n#бизнес