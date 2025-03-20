Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на заводе «Буммаш» новое очистное оборудование планируют установить в 2025-2026 годах. Об этом во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 20 марта сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Один из ижевчан спросил у градоначальника, когда завод «Буммаш» присоединится к системе газоочистки для прекращения выбросов?

«Представьте себе, всё очистное оборудование создавалось и устанавливалось 40 лет назад. С руководством завода мы обсудили это. Точно в 2025-2026 годах будут меняться очистные сооружения на заводе», – рассказал Дмитрий Чистяков.

Он добавил, что в руководстве предприятия идут навстречу и понимают, что оборудование устарело и требуется модернизация.