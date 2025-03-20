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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Очистные сооружения на заводе «Буммаш» в Ижевске планируют поменять в ближайшие два года

18:22, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Очистные сооружения на заводе «Буммаш» в Ижевске планируют поменять в ближайшие два года
18:22, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#Буммаш\n#выбросы в атмосферу\n#прямой эфир\n#Дмитрий Чистяков
Источник фото: скриншот google.com/maps
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Старое очистное оборудование было установлено 40 лет назад.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на заводе «Буммаш» новое очистное оборудование планируют установить в 2025-2026 годах. Об этом во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 20 марта сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Один из ижевчан спросил у градоначальника, когда завод «Буммаш» присоединится к системе газоочистки для прекращения выбросов?

«Представьте себе, всё очистное оборудование создавалось и устанавливалось 40 лет назад. С руководством завода мы обсудили это. Точно в 2025-2026 годах будут меняться очистные сооружения на заводе», – рассказал Дмитрий Чистяков. 

Он добавил, что в руководстве предприятия идут навстречу и понимают, что оборудование устарело и требуется модернизация.

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18:22, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
1
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#Буммаш\n#выбросы в атмосферу\n#прямой эфир\n#Дмитрий Чистяков