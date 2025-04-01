Ижевск. Удмуртия. Удмуртия пока не подала заявку в Минэкономразвития России на открытие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ижевск».

«Данный факт связан с тем, что в конце 2024 года пересмотрен перечень объектов необходимой инженерной инфраструктуры с необходимостью первоочередного обеспечения реализации инвестиционных проектов резидентами ОЭЗ», — рассказали «Сусанину» в министерстве экономики республики.

Сроки подачи заявки переносились несколько раз. В июле 2024 года говорилось, что пакет документов для Минэкономразвития намерены собрать в августе. Власти заявляли, что открытие ОЭЗ по своей важности сопоставимо с крупными историческими событиями.

Сейчас на территории будущей особой экономической зоны создается энергетическая и инженерная инфраструктура. Построена линия ЛЭП для строительной площадки, подготовлена проектно-сметная документация на строительство газопровода и др. «В данный момент ведутся проектно-изыскательские работы по строительству объектов внутренней инженерной инфраструктуры на территории, планируемой к созданию ОЭЗ «Ижевск», — пояснили в министерстве. Согласно паспорту проекта, к 30 июня 2025 года должны быть построены и введены в эксплуатацию внутриплощадочные сети — газопровод, водопровод, очистные сооружения, линии ЛЭП, дорожная сеть. До конца июля — спроектированы объекты таможни, строительство которых должно завершиться до конца года.

Пока будущая ОЭЗ готова принять пять резидентов, с расширением зоны их число может вырасти. Так, соглашения о намерениях реализовать инвестпроекты заключены с тремя компаниями: ООО «Объединенная компания «Рустехнологии Ижевск» — строительство комбината по обработке рулонной стали; ООО «Фирма ЭЛМА» — производство импортозамещающей мебельной кромки; ООО «КамаЭкспорт» — строительство производственно-логистического центра. Общая сумма инвестиций составляет свыше 13 млрд рублей. Напомним, год назад о своих планах по строительству на территории ОЭЗ завода по переработке молока заявляла компания ООО «УДМ НЕСТОРС».

До 2030 года в границах ОЭЗ «Ижевск» планируется построить производственные здания общей площадью 250 тыс. кв. м, создать около 2 тыс. рабочих мест. В целом предполагаемый общий объем инвестиций за время реализации проекта составит более 28 млрд рублей.

Отметим, что размещение производства на территории ОЭЗ предусматривает для инвестора ряд льгот по налогам. «На территории ОЭЗ «Ижевск» предполагается установление льготных ставок по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в региональный бюджет, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу», — добавили в Минэкономики Удмуртии.