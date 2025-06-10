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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане продолжают жаловаться на выбросы кирпичного завода в Ленинском районе

09:52, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчане продолжают жаловаться на выбросы кирпичного завода в Ленинском районе
09:52, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
103
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#Ижевск\n#завод\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#выбросы в атмосферу
Источник фото: unsplash.com (Arjun Lama)
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Согласно заключению Управления Роспотребнадзора по УР, в атмосфере не зафиксировано превышение загрязняющих веществ.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ленинского района пожаловались на выбросы пыли от кирпичного завода. Об этом сообщили в соцсетях.

Местные жители опубликовали фото, на котором видно облако пыли. Автор утверждает, что данная масса образовалась из-за работы кирпичного завода. 

«Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводится социально-гигиенический мониторинг (СГМ) атмосферного воздуха в городе Ижевске в точке СГМ по адресу: город Ижевск, улица Баранова, 92А. В рамках СГМ на прошлой неделе были проведены исследования атмосферного воздуха. По результатам исследований превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2025 года жители окрестных районов сообщали о выбросе красной пыли.

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09:52, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
103
0
#Ижевск\n#завод\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#выбросы в атмосферу