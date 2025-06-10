Ижевск. Удмуртия. Жители Ленинского района пожаловались на выбросы пыли от кирпичного завода. Об этом сообщили в соцсетях.

Местные жители опубликовали фото, на котором видно облако пыли. Автор утверждает, что данная масса образовалась из-за работы кирпичного завода.

«Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводится социально-гигиенический мониторинг (СГМ) атмосферного воздуха в городе Ижевске в точке СГМ по адресу: город Ижевск, улица Баранова, 92А. В рамках СГМ на прошлой неделе были проведены исследования атмосферного воздуха. По результатам исследований превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2025 года жители окрестных районов сообщали о выбросе красной пыли.