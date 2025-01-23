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Одна из самых больших и современных индустриальных столовых открылась на заводе Ижевска

10:05, 23 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Одна из самых больших и современных индустриальных столовых открылась на заводе Ижевска
10:05, 23 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#столовая\n#завод\n#еда\n#реклама
Источник фото: пресс-служба РЕГРО
179
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За день она может обслужить более 1000 человек.  

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Ижевск. Удмуртия. На одном из самых крупных заводов Ижевска заработала новая индустриальная столовая. Проект реализовала компания РЕГРО Ресто совместно с заводом, чтобы позаботиться о комфорте сотрудников во время обеда. 

За 6 месяцев специалисты РЕГРО Ресто приняли участие в модернизации производственных помещений кухни и создании уютной столовой площадью более 900 кв. м. Теперь это одна из самых больших и современных заводских столовых в Удмуртии. Важный акцент был сделан на просторный и светлый обеденный зал, где каждый сотрудник завода может с комфортом отдохнуть и пообедать во время перерыва.  

В помещении одновременно могут находиться до 300 человек. А за день столовая обслуживает более тысячи сотрудников завода. Отмечается, что автоматизация процессов дотационного питания позволяет исключить очереди. 

«Мы учли всё до мелочей — от качества и разнообразия блюд до удобства зала, чтобы работники завода могли получать вкусное и сбалансированное питание без лишних затрат времени. Этот проект показывает, как продуманное корпоративное питание может улучшить повседневную жизнь сотрудников», — отмечает генеральный директор группы компаний РЕГРО Максим Никифоров.

Ежедневно проверенные поставщики поставляют на предприятие свежие продукты. А четырехнедельное цикличное меню радует сотрудников завода широким выбором блюд: в столовой можно как сытно позавтракать, так и полноценно пообедать и поужинать. Здесь даже представлены вегетарианские и диетические позиции. 

Новая столовая сочетает в себе современные технологии, высокий уровень сервиса и качества блюд. И компания РЕГРО Ресто продолжает внедрять решения, которые помогают российским компаниям обеспечивать сотрудников качественным питанием в приятной атмосфере. 

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10:05, 23 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#столовая\n#завод\n#еда\n#реклама