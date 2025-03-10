Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Ижевское предприятие «АвтоВАЗ» сократило в два раза количество версий «Лады Ларгус»

10:18, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевское предприятие «АвтоВАЗ» сократило в два раза количество версий «Лады Ларгус»
10:18, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#Ижевский автозавод\n#АвтоВАЗ\n#Lada Largus
Источник фото: скриншот из видео «На заводе»
178
0

Из восьми модификаций на конвейере осталось только четыре.

Ижевск. Удмуртия. Ижевское подразделение «АвтоВАЗ» в два раза сократило количество модификаций выпускаемой «Лады Ларгус». Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал «Motor».

На официальном сайте производителя некоторые версии начали маркироваться как «не производится». В них попали фургоны в комплектации Комфорт и универсалы в исполнении Классик Плюс. В строю остались только самые дешёвые и самые дорогие «Ларгусы».

Напомним, «Ладу Ларгус» начали производить на Ижевском автозаводе 15 мая 2024 года после переноса производства из Тольятти. В конце 2024 года в Ижевске у дилеров начали появляться новые универсалы «Лада Ларгус Кросс».

Сообщается, что в 2024 году после открытия нового производства «Ларгусов» выручка ижевского предприятия увеличилась в восемь раз и достигла 40 млрд рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:18, 10 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#Ижевский автозавод\n#АвтоВАЗ\n#Lada Largus