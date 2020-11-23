Ученики школы №80 в Ижевске наконец-то приступили к занятиям в отремонтированном здании

Подрядчик должен был закончить работы к 17 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закончили ремонт школы №80. Как сообщает пресс-служба администрации города, 23 ноября ученики образовательного учреждения сели за парты.



Напомним, что подрядчик должен был закончить работы к 17 августа. При этом строительная компания ООО «Спарта» допустила многочисленные нарушения. Протечки в 12 кабинетах и в коридоре 3 этажа, подтеки на потолках и стенах, частично разрушена отделка, повреждена учебная мебель. Территория около школы также требовала благоустройства после заезда техники. Сами работы велись в дождь и сырыми материалами.

В итоге глава Ижевска Олег Бекмеметьев поставил перед ООО «Спарта» ультиматум – завершить строительство не позднее 18 ноября. За просроченный срок и некачественную работу исполнитель должен был заплатить штраф.

Затянувшийся ремонт крыши рабочие закончили на прошлой неделе. Подрядчик за свой счет возместил ущерб. Строители провели косметический ремонт кабинетов и коридора, где были протечки. Пришкольную территорию благоустроили.