Гороскоп на 28 июля: день ответственных решений

Во второй половине дня не стоит браться за новые дела.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 28 июля. Луна в Скорпионе. Нужно будет принимать ответственные решения. Улучшается аналитическая и умственная деятельность, концентрация на высоком уровне, что позволяет сосредоточиться на проблеме и отделить важное от второстепенного.

9-е лунные сутки (с 15:38 28.07 до 17:04 29.07). Символ дня – Летучая мышь. Опасный, напряженный день. Период иллюзий, обманов, надувательства и заблуждений. Могут быть дурные, мучительные сны, которым не нужно верить. Будет казаться, что все получаемые намеки и знаки – дурные. Но все равно отнеситесь к ним серьезно, оцените каждый.

Сегодня раскрывается карма человека, защищайте себя от агрессии. Давящее чувство в груди - признак того, что накопились проблемы, нужно попытаться очистить помыслы и простить обидчиков.

Не стоит браться за новые дела, лучше выполнять рутинную привычную работу.

Здорово будет съездить на природу, посвятить время хобби. Хороший день для творчества, высока вероятность создания чего-то ценного и достойного.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat