Заправка на улице Ухтомского в Ижевске работала незаконно

Станцию установили без согласия администрации города.

Ижевск. Удмуртия. Незаконно работающую газозаправку закрыли на улице Ухтомского в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Станция эксплуатировалась с нарушениями норм пожарной и промышленной безопасности. Заправка автомобилей проводилась с использованием резервуара со сжиженным углеводородным газом, который был установлен самовольно и без соответствующего проекта.

Станция находилась на муниципальной земле, которая для этого не предназначена, а также оборудована без согласия администрации Ижевска. Кроме того, заправка располагалась в 4,6 м. от строящегося оздоровительно-спортивного комплекса, тогда как по правилам расстояние должно составлять минимум 60 м.

В помещениях заправки не была установлена пожарная сигнализация, система оповещения.

После вмешательства надзорного органа владелец АЗС решил ее закрыть. В отношении нарушителя возбуждены административные производства по статьям по ст.7.1 («Самовольное занятие земельного участка»), 9.1 («Нарушение требований промышленной безопасности») и 20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности») КоАП России.