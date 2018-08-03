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Новый энергосберегающий троллейбус вышел на дороги Ижевска

16:53, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
16:53, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
861
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИжГЭТ\n#Удмуртия
Фото: susanin.news
861
0

Модернизированный пассажирский транспорт будет ездить по маршруту номер 9.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пятницу, 3 августа, начал курсировать новый энергосберегающий троллейбус. Модернизированный пассажирский транспорт вышел на маршрут №9 Металлург – поселок Машиностроителей.

В Ижевске появился новый энергосберегающий троллейбус

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-08-03.

Как рассказал главный инженер трамвайно-троллейбусного управления Виталий Лебедев, специалисты ИжГЭТ полностью обновили троллейбус 1986 года выпуска.

«В этой машине полностью изготовлен - не отремонтирован, а полностью изготовлен кузов. <...> Обшивка выполнена цельнотянутым оцинкованным листом, что позволяет продлить срок службы обшивки», - рассказал Лебедев.

Главной особенность обновлённого транспортного средства является то, что оно энергосберегающее. 35-процентная экономия электричества происходит за счёт безреостатного привода, который также позволяет транспорту плавно трогаться с места и тормозить.

«Старая схема была реостатно-контактная, пуск и торможение происходило за счёт включения и выключения сопротивления в цепи, то есть электроэнергия превращается в тепловую и выбрасывается на улицу. Здесь безреостатный пуск и торможение», - пояснил главный инженер.

На создание энергосберегающего троллейбуса потребовалось 3 месяца и 4,8 млн рублей. При этом покупка нового такого же транспортного средства обошлась бы в 12 млн рублей. Генеральный директор МУП ИжГЭТ Андрей Батов отмечает, что модернизация подвижного состава является не альтернативой покупки нового, а дополнении к нему.

«В настоящий момент мы ищем любые источники инвестиций как для производственных проектов по модернизации парка, так и для покупки новой техники. К сожалению, собственных средств предприятия для этого недостаточно, поскольку ни одно электротранспортное предприятие нашей страны и даже мира не приобретает трамваи, троллейбусы, вагоны метро на средства, полученные с пассажиров. Для этого существуют государственные и муниципальные программы, проекты с привлечением частных инвестиций. Уверен, что для сохранения образцового состояния ижевского транспорта тоже будет найден источник финансирования, ведь интересные проекты, проработанные и с технической, и с экономической точки зрения, у нас, как видите, есть», - сказал Батов.

На сегодняшний порядка 70 процентов троллейбусного парка находится в изношенном состоянии.

16:53, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
861
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИжГЭТ\n#Удмуртия

 

 

 


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