Председатель Совета ветеранов ОВД Удмуртии Герман Санников отметил 85-летний юбилей

Юбиляр является заслуженным работником МВД СССР, заслуженным работником правоохранительных органов Удмуртии и почетным ветераном МВД по республике.



Ижевск. Удмуртия. Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Удмуртии Герман Санников отметил 85-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Юбиляр награждён Орденом Красной Звезды, имеет звание заслуженного работника МВД СССР, заслуженного работника правоохранительных органов Удмуртии и почетного ветерана МВД по республике.

Герман Санников пришёл на службу в органы в 1955 году курсантом Горьковской специальной школы милиции. В 1957 году был назначен старшим оперуполномоченным в Кизнерском РОВД, а уже через год стал начальником Игринского райотдела.

Показав себя как достойного руководителя, в 1961 году он был назначен заместителем начальника горотдела милиции Ижевска, а через год - начальником Октябрьского РОВД.

Движение по непростой служебной карьерной лестнице привело к тому, что в 1966 году Герман Санников стал начальником отдела уголовного розыска. А с 1971 по 1985 год проходил службу в должности заместителя министра по оперативной работе.

Учениками юбиляра являются профессиональные сыщики Удмуртии.