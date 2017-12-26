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      Председатель Совета ветеранов ОВД Удмуртии Герман Санников отметил 85-летний юбилей

      12:12, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      12:12, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      362
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#юбилей\n#МВД Удмуртии
      Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
      362
      0

      Юбиляр является заслуженным работником МВД СССР, заслуженным работником правоохранительных органов Удмуртии и почетным ветераном МВД по республике.

      Ижевск. Удмуртия. Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Удмуртии Герман Санников отметил 85-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

      Юбиляр награждён Орденом Красной Звезды, имеет звание заслуженного работника МВД СССР, заслуженного работника правоохранительных органов Удмуртии и почетного ветерана МВД по республике.

      Герман Санников пришёл на службу в органы в 1955 году курсантом Горьковской специальной школы милиции. В 1957 году был назначен старшим оперуполномоченным в Кизнерском РОВД, а уже через год стал начальником Игринского райотдела.

      Показав себя как достойного руководителя, в 1961 году он был назначен заместителем начальника горотдела милиции Ижевска, а через год - начальником Октябрьского РОВД.

      Движение по непростой служебной карьерной лестнице привело к тому, что в 1966 году Герман Санников стал начальником отдела уголовного розыска. А с 1971 по 1985 год проходил службу в должности заместителя министра по оперативной работе.

      Учениками юбиляра являются профессиональные сыщики Удмуртии.  

      12:12, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      362
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#юбилей\n#МВД Удмуртии

       

       

       

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