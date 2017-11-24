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      Сертификат на посещение соляной комнаты могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

      07:30, 24 ноября, 2017
      07:30, 24 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#подарки\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске
      Фото: vk.com/raduga.live
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      Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message».

      Ижевск. Удмуртия.Начни свой день ярко вместе с LOVE RADIO в Ижевске.  Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message». Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. Вас ждет неограниченное общение в прямом эфире и водопад отличного настроения. И, конечно же, выигрывайте призы и подарки.

      Сегодня в студии радиостанции LOVE RADIO ведущий Дмитрий Аверин.

      В первой части программы у него в гостях директор компании Соляная комната "Радуга" Ижевск Сергей Клековкин. Вместе с ним Дмитрий разыграет подарочные сертификаты на посещение соляной комнаты "Семейный" на 7 сеансов. 

      В середине программы слушателей ждёт розыгрыш двух билетов в КЦ «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

      Приятная новость для жителей Ижевска. 26 ноября состоится фантастическая свадебная выставка-премия «Выбор молодожёнов 2018». Организатор - студия свадеб Юлии Нуриевой. Главный свидетель вашей свадьбы - LOVE RADIO. Подробнее вы узнаете, настроившись на 97,8 FM. В честь данного события проводится розыгрыш двух билетов на выступление звёздного дуэта «ARTIK feat ASTI». С 3 по 25 ноября размести и закрепи конкурсный пост у себя на странице, собери максимум репостов и выиграй 2 билета на концерт звёздного дуэта, который состоится в Ижевске 8 декабря. Все подробности в группе ВКонтакте LOVE RADIO.

      Не забываем о приветах и добрых словах для любимых на viber, telegram и whatsapp: +7(922)-522-47-44, а также в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook. 

      07:30, 24 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#подарки\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске

       

       

       

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