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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За неделю в Удмуртии подешевели зубные пасты, но подорожали зубные щётки

11:54, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
За неделю в Удмуртии подешевели зубные пасты, но подорожали зубные щётки
11:54, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#потребительские цены\n#рост цен\n#инфляция\n#продуктовая инфляция\n#Удмуртстат\n#сыр
Источник фото: unsplash.com (Sara Groblechner)
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Также продолжает дорожать свёкла, но дешевеют сыры.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подсчитали изменения потребительских цен на отдельные товары и услуги за прошедшую неделю с 27 мая по 2 июня. Информацию публикует пресс-служба Удмуртстата.

Наиболее существенные изменения средних цен среди продовольственных товаров зафиксированы у плодоовощной продукции и сельскохозяйственной продукции. 

Так, сильнее всего подорожали: свёкла столовая (+3,5 рубля или 5,4%), лук (+2,46 рубля или 4,3%), яблоки (+6,19 рубля или 3,9%) и детские фруктово-ягодные консервы (+10,4 рубля или 2,1%).

При этом больше всего подешевели: помидоры (-11,3 рубля или 5,1%), бананы (-6,84 рубля или 4,1%), капуста белокочанная (-2,82 рубля или 4,1%), яйца куриные за десяток (-3,2 рубля или 3,7%) и сыры (-24 рубля или 2,7%).

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубная щётка (на 5,7%) и хозяйственное мыло (на 2,3%), при этом на 1,9% снизилась цена на зубную пасту. Также подешевели на 4,7% женские колготки.

Выросла средняя цена бензина: 92-й подорожал на восемь копеек, 95-й – на четыре.

Напомним, в апреле инфляция в Удмуртии начала замедляться.

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11:54, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#потребительские цены\n#рост цен\n#инфляция\n#продуктовая инфляция\n#Удмуртстат\n#сыр