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В Ижевск прибыл Владимир Путин

20:01, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевск прибыл Владимир Путин
20:01, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День оружейника\n#Владимир Путин
Фото: Wikimedia Commons
7187
0

Президент примет участие в заседании Военно-промышленной комиссии.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск. Глава государства проведёт заседание Военно-промышленной комиссии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Путин поздравит работников ОПК, а затем в закрытом режиме обсудит вопросы работы оборонно-промышленного комплекса. 

Напомним, в последний раз Владимир Путин приезжав в Ижевск ровно четыре года назад, 19 сентября 2019 года. Его приезд был также приурочен ко Дню оружейника. 

20:01, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День оружейника\n#Владимир Путин