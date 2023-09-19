В Ижевск прибыл Владимир Путин

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск. Глава государства проведёт заседание Военно-промышленной комиссии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Путин поздравит работников ОПК, а затем в закрытом режиме обсудит вопросы работы оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в последний раз Владимир Путин приезжав в Ижевск ровно четыре года назад, 19 сентября 2019 года. Его приезд был также приурочен ко Дню оружейника.