Средняя зарплата врача в Удмуртии превышает 73 000 рублей

Ижевск. Удмуртия. Средняя зарплата в Удмуртии по итогам 2022 года составила 37 035 рублей. Такие данные привёл Удмуртстат, проанализировав доходы работников организаций социальной сферы.

По данным ведомства, младший медицинский персонал получает 33 793 рубля, средний мед персонал получает 37 174 рубля в месяц, врачи — 73 224 рубля, а научные сотрудники — 74 795 рублей.

Работники учреждений культуры в Удмуртии в среднем получают по 33 750 рублей в месяц, работники дошкольных образовательных учреждений — 34 350 рублей, соцработники — 35 504 рубля, работники учреждений общего образования — 35 783 рубля.

Отметим, что без учёта внешних совместителей в медорганизациях Удмуртии работает 30 453 человека, в образовательных организациях — 58 560 человек, в организациях соцобслуживания и МСЭ — 5 960 человек, в организациях науки — 493 человека, а в учреждениях культуры — 6 113 человек.