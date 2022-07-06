Тарифы на коммунальные услуги вновь выросли в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, с 1 июля вновь выросли тарифы на коммунальные услуги. Как сообщила пресс-служба Минстроя республики, максимальный рост платы за коммунальные услуги в муниципальных округах региона составил 5,4%. Отмечается, что он не превысит предельно-допустимый индекс роста платы, установленный для Удмуртии, а также уровень инфляции в стране за 2021 год.

Выше предельного индекса рост платы граждан за коммунальные услуги составил в Ижевске, Глазове, Воткинском и Граховском районах. Связано это с реализацией концессионных соглашений и инвестиционных программ по реконструкции и модернизации коммунальных сетей и оборудования в этих городах и районах.

Напомним, в Ижевске в рамках концессионных соглашений по теплу в модернизации сетей и оборудования за пять лет заменили 189 км трубопроводов отопления и ГВС, реконструировали 54 тепловых пункта, модернизировали восемь котельных.

В рамках инвестпрограммы «Ижводоканала» за два последних года на реконструкцию сетей и техперевооружения систем водоснабжения направили 570 млн рублей.

«На сегодняшний день в Удмуртии действует 27 концессий с ресурсоснабжающими организациями и столько же инвестиционных программ. Их реализация позволит вложить только в текущем году в модернизацию коммунальной инфраструктуры республики 2,6 млрд рублей», — подчеркнул и. о. министра строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов.

При этом в министерстве отметили, что Удмуртия находится в числе регионов со средними показателями величины в ПФО, а тариф на природный газ в республике — один из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Таким образом, с 1 июля 2022 года тарифы в Удмуртии имеют следующие показатели.

Электрическая энергия

– для сельского населения с 2,88 рубля/кВт*ч тариф изменится до 2,98 рубля/кВт*ч (рост на 10 копеек);

– для городского населения с 4,12 руб./кВт*ч до 4,26 руб./кВт*ч (на 14 коп.).

Природный газ

- для потребителей, использующих газовую плиту, тариф изменится с 5,87 руб. за кубометр до 6,22 руб. за куб (на 35 коп.);

- для потребителей, использующих газовую плиту и газовый водонагреватель, с 5,77 рубля до 6,12 рубля (на 35 коп.);

- для потребителей, использующих газ на отопление с 5 712,7 руб. за 1 000 кубометров до 5 872,93 руб. за куб (на 160,23 руб.).

Водоснабжение и водоотведение в Ижевске

- на водоснабжение тариф изменится с 31,15 рубля за кубометр до 37,38 рубля за куб (на 6,23 руб.);

- на водоотведение — с 22,52 рубля до 27,02 рубля (на 4,5 руб.).

Тепловая энергия в Ижевске

- с 2 144,84 рубля за Гкал до 2 230,63 рубля (на 85,79 руб.).

Горячее водоснабжение в Ижевске

- для основного поставщика тариф вырастет с 154,37 руб. за кубометр до 169,03 руб. за куб (на 14 руб. 66 коп.).

Тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов

– для проживающих в МКД он изменится с 98,39 руб. до 99,24 руб. (на 85 коп.);

– для проживающих в индивидуальном жилье — с 95,11 руб. до 95,93 руб. (на 82 коп.).

Напомним, это первое повышение за 3,5 года существования централизованной системы сбора и утилизации бытовых отходов.

Также напомним, что в Удмуртии существуют меры поддержки при оплате коммунальных услуг. В их число входит субсидия на оплату ЖКУ для тех, чья ежемесячная плата за ЖКХ превышает 22% совокупного дохода семьи. Многодетным семьям предоставляется компенсация за коммунальные услуги в размере 30% от уплаченных средств.